Consiglio regionale, Falcomatà: ‘Basta imbrogli sulla stabilizzazione dei TIS’

Nuova riunione del consiglio regionale della Calabria a palazzo Campanella. 4 i punti all’ordine, tra cui la presa d’atto delle dimissioni di Tridico. Al dibattito, in particolar modo sull’assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2025-2027, è intervenuto il “sindaconsigliere” dai banchi dell’opposizione.

Falcomatà ha aperto il suo intervento ribadendo pungendo la maggioranza ed evidenziando l’importanza del tema della violenza sulle donne, all’indomani, tra l’altro, del 25 novembre, definendola “un tema attualissimo che le istituzioni non possono e non devono ignorare”.

Entrando poi nel merito del provvedimento, Falcomatà si è rivolto al collega Brutto, chiarendo la sua posizione sul cosiddetto avanzo di amministrazione:

“Dire che c’è un avanzo di amministrazione non vuol dire fare i complimenti all’amministrazione perché ha risparmiato. Significa affermare che quelle risorse, che dovevano essere spese nei settori in cui erano state inserite, non sono invece state spese”.