Consiglio Regionale, rinnovate le Commissioni. Mancuso: "Impegno serio e rigoroso"

A conclusione delle procedure per il rinnovamento degli Uffici di Presidenza delle Commissioni del Consiglio regionale, il presidente Filippo Mancuso ha affermato: “Non dubito che le Commissioni permanenti e speciali, con gli Uffici di Presidenza rinnovati, continueranno ad adoperarsi, come è avvenuto fin qui, per avvalorare la loro delicata funzione di sedi istituzionali in cui, oltre alla ricerca delle convergenze politiche, il dibattito entra nel merito delle questioni prima di consegnare all’Aula i provvedimenti da approvare.

La qualità dell’impegno profuso nelle Commissioni è estremamente importante, perché condiziona, quasi automaticamente, la qualità della produzione legislativa dell’Assemblea, nella consapevolezza che il miglioramento della tecnica normativa è la premessa basilare per ridurre la distanza tra istituzioni e società.

Tutto ciò – ha aggiunto Mancuso – senza trascurare che le Commissioni, attraverso le audizioni delle istanze più rappresentative, garantiscono il diritto, riconosciuto dallo Statuto regionale, alla partecipazione della comunità calabrese sulle scelte legislative. Non c’è dubbio, pertanto, che l’impegno di tutti, specie in una fase che esige dinamismo e rapidità per fronteggiare le nuove sfide, continuerà ad essere serio e rigoroso”.

GLI UFFICI DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI:

1^ Commissione ‘Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale’

Presidente Luciana DE FRANCESCO

Vicepresidente Ernesto Francesco ALECCI

Segretario Giuseppe MATTIANI

2^ Commissione ‘Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero’

Presidente Antonio MONTUORO

Vicepresidente Raffaele MAMMOLITI

Segretario Francesco DE NISI

3^ Commissione ‘Sanità, Attività sociali, culturali e formative’

Presidente Pasqualina STRAFACE

Vicepresidente Ferdinando LAGHI

Segretario Pietro RASO

4^ Commissione ‘Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente’

Presidente Pietro RASO

Vicepresidente Ferdinando LAGHI

Segretario Pasqualina STRAFACE

5^ Commissione ‘Riforme’

Presidente Giuseppe MATTIANI

Vicepresidente Francesco Antonio IACUCCI

Segretario Giacomo Pietro CRINO’

6^ Commissione ‘Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili’

Presidente Katya GENTILE

Vicepresidente Davide TAVERNISE

Segretario Giuseppe GRAZIANO

Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa’

Presidente Pietro MOLINARO

Vicepresidente Amalia BRUNI

Segretario Antonio MONTUORO

Commissione speciale di Vigilanza

Presidente Domenico GIANNETTA

Segretario Luciana DE FRANCESCO