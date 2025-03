Consiglio regionale, approvati i bilanci di previsione di Arpal e Arpacal

Si è aperta con un minuto di raccoglimento in memoria di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto, la seduta del Consiglio regionale presieduta dal vicepresidente dell’Assemblea Pierluigi Caputo, stante l’assenza del presidente Filippo Mancuso.

Rinviata l’approvazione delle leggi istitutive delle due nuove Agenzie regionali: la ReDigit spa, per la creazione del Sistema Informativo Integrato regionale della Calabria, e l’Agenzia regionale per l’energia della Calabria. È stato il vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, dopo il dibattito ed al termine dell’approvazione degli articolati, a chiedere il rinvio alla prossima seduta di Consiglio della votazione finale.

Leggi anche

Approvati bilanci e nuove leggi su turismo, ambiente e sociale

Nel prosieguo dei lavori, sono stati approvati il bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal) e quello dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpacal), le proposte di legge di “Promozione del cicloturismo e riconoscimento della ciclovia dei parchi della Calabria” e quella recante “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)”.

Licenziata, per come emendata e con l’autorizzazione al coordinamento formale, la proposta di legge recante “Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”. Analogo risultato ha avuto la proposta su “Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali”. Dopo lo svolgimento di alcune interrogazioni a risposta immediata, dalle quali sono state escluse quelle riguardanti la sanità, per l’impegno assunto dal presidente della Giunta Occhiuto di chiedere la convocazione di una seduta ad hoc, sono state approvate la proposta di legge “Disposizioni normative per il contenimento della spesa ed in materia di personale”.

Con l’autorizzazione al coordinamento formale è stata approvata la proposta di legge “Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta”.

Nuove disposizioni su servizi pubblici e riconoscimenti per la resistenza alla criminalità

A seguire, hanno completato la seduta l’approvazione della proposta di legge recante “Interpretazione autentica dell’art. 17, comma 3, legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente)” e la “Proposta di legge al Parlamento recante: Estensione del riconoscimento dei contributi figurativi – previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 96, in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali – agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata”.

La seduta si è conclusa con l’approvazione della proposta di legge recante “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria)”, della proposta di legge su “Modifiche ed integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)”, e, in ultimo, della proposta di legge “Integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019)”.