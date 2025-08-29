Controesodo: vacanze finite, gli italiani tornano a casa. Weekend da bollino rosso
Oltre 12 milioni di spostamenti previsti tra oggi e il 31 agosto. Tra le arterie a maggior traffico l'A2, la SS 106 Jonica e SS 18 Tirrena Inferiore
29 Agosto 2025 - 16:36 | Comunicato Stampa
Un weekend all’insegna del rientro dalle vacanze: milioni di italiani stanno tornando verso le grandi città del Centro-Nord, con traffico in costante aumento sulla rete Anas.
Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, sono previsti 12 milioni e 585mila spostamenti di autoveicoli in questi giorni.
Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso:
- nel pomeriggio di venerdì 29 agosto,
- nella mattinata di sabato 30 agosto,
- e per l’intera giornata di domenica 31 agosto.
I percorsi più interessati
I flussi più intensi saranno in direzione nord, lungo le dorsali tirrenica, adriatica e jonica, e verso i valichi di confine con Francia, Slovenia e Croazia.
Le arterie a maggior traffico includono:
- A2 Autostrada del Mediterraneo,
- SS106 Jonica e SS18 Tirrena Inferiore in Calabria,
- A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia,
- SS131 Carlo Felice in Sardegna,
- SS148 Pontina e SS7 Appia nel Lazio,
- E45 (SS675 e SS3bis) tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna,
- SS1 Aurelia, SS16 Adriatica, SS36 del Lago di Como e dello Spluga, SS309 Romea, SS26 della Valle d’Aosta, SS51 di Alemagna.
Sicurezza e cantieri ridotti
Per agevolare la circolazione, fino all’8 settembre sono stati chiusi o sospesi 1.392 cantieri, pari all’83% di quelli attivi.
Sul campo saranno impegnate circa 2.500 risorse Anas, tra personale tecnico, esercizio e operatori delle sale operative territoriali e della Sala Situazioni Nazionale.
Il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà attivo:
- sabato 30 agosto dalle 8 alle 16,
- domenica 31 agosto dalle 7 alle 22.
L’appello alla prudenza
“Invito tutte e tutti a guidare con prudenza – ha ricordato l’AD di Anas, Claudio Andrea Gemme –. La malinconia della fine delle vacanze e la fretta di rientrare possono portare a comportamenti rischiosi. Ricordiamoci che nulla è urgente come salvaguardare la vita propria e quella degli altri”.
Per restare aggiornati sul traffico:
- consultare la pagina Esodo estivo su stradeanas.it,
- scaricare l’app gratuita “VAI”,
- contattare il numero verde 800.841.148.