Controesodo: vacanze finite, gli italiani tornano a casa. Weekend da bollino rosso

Oltre 12 milioni di spostamenti previsti tra oggi e il 31 agosto. Tra le arterie a maggior traffico l'A2, la SS 106 Jonica e SS 18 Tirrena Inferiore

Un weekend all’insegna del rientro dalle vacanze: milioni di italiani stanno tornando verso le grandi città del Centro-Nord, con traffico in costante aumento sulla rete Anas.

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, sono previsti 12 milioni e 585mila spostamenti di autoveicoli in questi giorni.

Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso:

nel pomeriggio di venerdì 29 agosto ,

, nella mattinata di sabato 30 agosto ,

, e per l’intera giornata di domenica 31 agosto.

I percorsi più interessati

I flussi più intensi saranno in direzione nord, lungo le dorsali tirrenica, adriatica e jonica, e verso i valichi di confine con Francia, Slovenia e Croazia.

Le arterie a maggior traffico includono:

A2 Autostrada del Mediterraneo ,

, SS106 Jonica e SS18 Tirrena Inferiore in Calabria,

e in Calabria, A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia,

e in Sicilia, SS131 Carlo Felice in Sardegna,

in Sardegna, SS148 Pontina e SS7 Appia nel Lazio,

e nel Lazio, E45 (SS675 e SS3bis) tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna,

tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, SS1 Aurelia, SS16 Adriatica, SS36 del Lago di Como e dello Spluga, SS309 Romea, SS26 della Valle d’Aosta, SS51 di Alemagna.

Sicurezza e cantieri ridotti

Per agevolare la circolazione, fino all’8 settembre sono stati chiusi o sospesi 1.392 cantieri, pari all’83% di quelli attivi.

Sul campo saranno impegnate circa 2.500 risorse Anas, tra personale tecnico, esercizio e operatori delle sale operative territoriali e della Sala Situazioni Nazionale.

Il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà attivo:

sabato 30 agosto dalle 8 alle 16 ,

, domenica 31 agosto dalle 7 alle 22.

L’appello alla prudenza

“Invito tutte e tutti a guidare con prudenza – ha ricordato l’AD di Anas, Claudio Andrea Gemme –. La malinconia della fine delle vacanze e la fretta di rientrare possono portare a comportamenti rischiosi. Ricordiamoci che nulla è urgente come salvaguardare la vita propria e quella degli altri”.

Per restare aggiornati sul traffico: