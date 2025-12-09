Polizia di Stato, controlli nella Piana: due veicoli sequestrati

Grazie al supporto dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato, è stato possibile effettuare controlli mirati nei confronti di soggetti con precedenti specifici in materia di stupefacenti

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nella Piana di Gioia Tauro al fine di assicurare una presenza costante e capillare nelle aree maggiormente sensibili, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità.

Nei giorni scorsi l’attenzione dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro si è concentrata in particolare sui due centri cittadini di Rosarno e Gioia Tauro, aree strategiche per i collegamenti viari dell’intero comprensorio.

I servizi straordinari di controllo del territorio hanno interessato le principali arterie stradali che collegano i due centri con i paesi limitrofi, consentendo di monitorare gli spostamenti e prevenire fenomeni di illegalità diffusa.

L’operazione, che ha visto impegnate complessivamente 12 unità operative del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro ha consentito, nell’arco dell’intera giornata, di identificare 1.543 persone, di cui 548 con precedenti di polizia, controllare 611 veicoli, verificare le regolarità di 3 esercizi commerciali ed elevare diverse sanzioni per inosservanza delle regole previste dal Codice della Strada, sequestrando anche due veicoli.

Grazie al supporto dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato, è stato possibile effettuare controlli mirati nei confronti di soggetti con precedenti specifici in materia di stupefacenti, incrementando così l’efficacia del dispositivo di prevenzione.

L’attività rientra nella più ampia strategia di potenziamento del controllo del territorio voluta dalla Questura di Reggio Calabria, finalizzata a garantire maggiore sicurezza ai cittadini della piana di Gioia Tauro.