Convegno “Proprietà immobiliare, onere o beneficio?”

Giovedì 25 maggio alle ore 9, presso palazzo “Corrado Alvaro” (piazza Italia), sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è in programma il convegno dal titolo: “Proprietà immobiliare, onere o beneficio?

“, organizzato da Confabitare Calabria (associazione dei proprietari immobiliari presente in tutte le regioni d’Italia e riconosciuta dal MIT come associazione maggiormente rappresentativa della categoria), in collaborazione con il Consiglio notarile di Reggio Calabria e Locri, gli ordini degli Architetti e Ingegneri di Reggio Calabria e il Coordinamento nazionale delle commissioni provinciali espropri.

L’iniziativa, che vedrà la partecipazione degli associati Confabitare, di professionisti ed esperti del settore, rappresentanti istituzionali e delle associazioni di categoria, accenderà i riflettori su temi di stringente attualità per il comparto immobiliare. Nel parterre dei relatori previsti i contributi di esperti di fama nazionale, tra cui Salvatore Federico, referente scientifico Consiglio notarile distrettuale di Reggio Calabria e Locri, Angelo Antonio Genise, segretario generale Ugt (Unione giudici tributari), Paolo Loro, presidente del comitato scientifico Cncpe (Coordinamento nazionale commissioni provinciali espropri), Antonio Iovine, esperto del Sole 24 Ore in materia di catasto, Piero Cami e Giovanni Pulvirenti esperti in trust. I lavori saranno moderati da Giovanni Malara, presidente di Confabitare Calabria.