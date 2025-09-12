City Now

Reggio, il Comune smetisce l’ass. di Santa Caterina: ‘Convocazione inviata’

"Quanto divulgato dall'associazione non corrisponde a verità. Convocazione regolarmente inviata". La nota da parte del Comune

12 Settembre 2025 - 10:32 | Comunicato Stampa

Palazzo San Giorgio Comune Reggio Calabria

In riferimento al comunicato comparso su varie testate riguardante la presunta mancata convocazione dell’associazione “Noi per Santa Caterina all’ultima seduta della III Commissione Consiliare (Territorio, urbanistica, patrimonio edilizio e terriero, edilizia privata, viabilità, infrastrutture, trasporti, servizi tecnologici), con all’ordine del giorno lo stato dei lavori per la riqualificazione e l’adeguamento sismico della scuola Ibico, si precisa formalmente che quanto divulgato non corrisponde a verità.

La precisazione della Commissione

Dalla III Commissione, infatti, giunge la puntualizzazione che la convocazione dell’associazione è stata regolarmente inviata e formalizzata tramite email, smentendo così le notizie circolate nelle ultime ore.

