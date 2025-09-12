Reggio, il Comune smetisce l’ass. di Santa Caterina: ‘Convocazione inviata’
"Quanto divulgato dall'associazione non corrisponde a verità. Convocazione regolarmente inviata". La nota da parte del Comune
12 Settembre 2025 - 10:32 | Comunicato Stampa
In riferimento al comunicato comparso su varie testate riguardante la presunta mancata convocazione dell’associazione “Noi per Santa Caterina” all’ultima seduta della III Commissione Consiliare (Territorio, urbanistica, patrimonio edilizio e terriero, edilizia privata, viabilità, infrastrutture, trasporti, servizi tecnologici), con all’ordine del giorno lo stato dei lavori per la riqualificazione e l’adeguamento sismico della scuola Ibico, si precisa formalmente che quanto divulgato non corrisponde a verità.
La precisazione della Commissione
Dalla III Commissione, infatti, giunge la puntualizzazione che la convocazione dell’associazione è stata regolarmente inviata e formalizzata tramite email, smentendo così le notizie circolate nelle ultime ore.