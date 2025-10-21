Reggio, mancati pagamenti al personale di Polizia locale: Cisl proclama lo stato di agitazione

“Il Coordinamento delle Polizie Locali, nonostante abbia tentato di risolvere i problemi attraverso il consueto strumento del dialogo, che da sempre contraddistingue la Cisl FP, si vede costretto a proclamare lo stato di agitazione ad oltranza, a causa del mancato pagamento degli arretrati dovuti al personale della Polizia Locale“.

A scriverlo, in una nota stampa, il Coordinatore delle Polizie Locali Cisl FP Calabria Dott. Falcone Giuseppe.

“Nonostante le tante promesse e l’invio delle buste paga che dovevano avvenire già all’inizio della settimana scorsa, ad oggi, nulla è cambiato. La situazione, purtroppo, sa tanto di presa in giro, come se l’intento fosse solo quello di fare stare buoni gli operatori del settore.

In particolare, l’indennità di turnazione, che avrebbe dovuto essere pagata a luglio 2025, ancora non è stata erogata, nonostante siamo quasi alla fine di ottobre. I colleghi, giorno dopo giorno, attendono con ansia e frustrazione l’accredito di quanto meritatamente guadagnato.

La Polizia Locale ha garantito un’estate ricca di eventi e le festività mariane, tutte portate avanti con la presenza costante del personale, senza alcun problema, sotto condizioni di lavoro difficili.

Molti ancora non comprendono il gravoso lavoro della Polizia Locale, che si occupa di rilevare incidenti stradali in ogni momento, sia di giorno che di notte, sotto il sole a 40° o al freddo, al vento e sotto la pioggia. Gli agenti e gli ufficiali sono sempre in servizio durante le festività, come Pasqua, Ferragosto, Natale e Capodanno, quando tutti gli altri sono a casa”.

Proclamato la stato di agitazione

“Il Coordinamento delle Polizie Locali dichiara basta. Non ci saranno più prese in giro, né operatori strumentalizzati per raggiungere gli obiettivi dell’Ente o del Settore.

Si deve sapere che un quarto delle entrate del bilancio dell’Ente provengono da un solo settore, la Polizia Locale, e che questo viene ottenuto grazie ai sacrifici e agli orari indicibili degli operatori”.

Le azioni sindacali

“Per questo motivo, il Coordinamento delle Polizie Locali proclama lo stato di agitazione ad oltranza, senza alcuna soluzione di continuità. Verranno indette assemblee e sit-in in Piazza Italia, di fronte a Palazzo San Giorgio, a giorni alterni e della durata di un’ora ciascuna, previa comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto del T.U.L.P.S.. Queste azioni proseguiranno fino a quando questa Amministrazione non smetterà di prendere in giro la Polizia Locale”.

La fine del dialogo

“È finito il tempo del dialogo con l’Amministrazione, non per colpa della Cisl FP, che è stata utilizzata come strumento per temporeggiare e dirci bugie.

È iniziato il tempo della lotta sindacale, come ai tempi che furono: la Cisl FP ritorna in piazza“.