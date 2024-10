Coppa Italia: Bologna-Reggina ufficiale data e orario del match

Toscano ha già avvertito i suoi: "Primo step per capire chi siamo"

In un fine mese di fittissimi impegni per la Reggina, si incastra anche la gara di Coppa Italia che gli amaranto dovranno giocare contro il Bologna in trasferta. Questo il comunicato ufficiale della società amaranto:

“La Lega Serie A ha reso noti gli orari e le date del terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Bologna-Reggina si disputerà martedì 27 ottobre alle ore 15 presso lo Stadio Dall’Ara di Bologna”.