La Coppa Italia Del Monte di Serie A3 della Domotek Volley fa tappa a Palazzo Campanella

Una mattinata di festa, orgoglio,identità ed appartenenza. La Domotek Volley Reggio Calabria, reduce dalla storica conquista della Coppa Italia di Serie A3 Del Monte del volley italiana, è stata ricevuta presso il Polo culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella dal Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo. Un riconoscimento istituzionale per una squadra che non sta solo vincendo, ma sta scrivendo una pagina memorabile per lo sport di tutto il territorio.

La formula? E’ la domanda che tutti gli sportivi si stanno chiedendo. Domenica scorsa i pallavolisti di Mister Polimeni hanno conquistato il primo posto matematico nel girone blu della Serie A3.

Adesso, giocheranno la finale al meglio delle tre gare su cinque contro la Conad Reggio Emilia, ovvero l’avversaria della finalissima della Coppa Italia e l’avversaria che verrà in Supercoppa il 19 aprile 2026.

La serie inizierà il 21 marzo in Emilia, sabato alle ore 20.30.

Si continuerà il 29 marzo al Palacalafiore.

All’incontro istituzionale, svoltosi nella solenne cornice dell’Aula “Francesco Fortugno”, hanno preso parte l’intera rosa dei giocatori ed i dirigenti del club amaranto.

Un momento di condivisione per celebrare il trionfo in Coppa Italia e per caricare l’ambiente in vista dei prossimi, decisivi appuntamenti.

“Oggi premiamo una squadra che sta dando grande orgoglio a Reggio Calabria e a tutta la Calabria – ha dichiarato il Presidente Cirillo nel suo intervento –. La vittoria della Coppa Italia è stato un risultato straordinario. Ma non è finita qui, perché proprio ieri avete chiuso il campionato al primo posto e adesso vi giocherete la finale promozione per la Serie A2. Questo significa che avete fatto un percorso importante, costruito con lavoro, serietà e sacrificio“.

Cirillo ha poi voluto sottolineare un aspetto identitario che rende unico questo successo: “Siamo ancora più orgogliosi perché dal capitano, che è reggino, a tutti voi, gran parte siete calabresi, espressione di tutti i territori della nostra regione. Tra pochi giorni vi attende un’altra sfida importante, contro Reggio Emilia. Noi saremo con voi. Grazie per quello che state facendo. Siete un bellissimo esempio per la nostra terra“.

A suggellare il momento, il Presidente del Consiglio ha consegnato una targa celebrativa alla società. Sulla targa, una dedica che racchiude il significato dell’impresa: “Alla Domotek Volley Reggio Calabria, campione d’Italia, per lo straordinario risultato raggiunto e per aver scritto una pagina di grande sport per la nostra Regione. Esempio di eccellenza sportiva e orgoglio calabrese“.

Emozionato e fiero il capitano reggino Domenico Laganà: “Per noi è un onore essere qui e siamo felicissimi di rappresentare non solo Reggio ma tutta la Calabria. Per noi è anche una responsabilità grandissima“. Con il garbo che lo contraddistingue, Laganà ha voluto condividere il palco con il vicecapitano Enrico Lazzaretto, esempio perfetto dell’integrazione tra i valori del gruppo.

“Ringrazio tutti per questi momenti che ci fanno sentire importanti – ha esordito il vice Enrico Lazzaretto, pallavolista nativo di Padova, al secondo anno in amaranto –. Sono stato accolto l’anno scorso come uno di famiglia e infatti io mi sento dentro una grande famiglia. Sto bene qui ma continuo a portare dentro il mio Veneto. In Coppa Italia siamo entrati con una canzone veneta che è stato un orgoglio sentire cantare da calabresi. È stato bellissimo“.

“Emozionato e con voglia di vincere ancora il Direttore Sportivo Cesare Pellegrino– gloria del volley reggino con trascorsi azzurri- E’ un vero onore essere qui. Ringraziamo le Istituzioni, sempre vicine al nostro intrigante percorso pronto a riscrivere e migliorare la storia della pallavolo cittadina, un percorso che possa essere considerato la giusta via ed il giusto traino per i nostri giovani e per tutti calabresi”.

Infine, la parole del tecnico Antonio Polimeni, founder del club: “Essere qui in Consiglio Regionale è per noi un grande orgoglio, come lo è stato avere una rappresentanza ieri alla partita. Non finiremo mai di ringraziare il nostro straordinario pubblico che ci sostiene in casa e fuori. Noi siamo oltremodo felici di poter portare questa Coppa qui e in egual misura di ricevere questa targa, che sicuramente metteremo in una mensola senza smettere di leggerla. Grazie“.