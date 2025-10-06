City Now

Coppa Italia: Reggina in campo contro il Sambiase. Definito l’orario di inizio

Guai a sottovalutare la competizione. Il Ravenna insegna...

06 Ottobre 2025 - 13:18 | Redazione

Reggina Ragusa ()

Dopo la vittoria contro il Ragusa e in attesa del derby di domenica prossima con il Messina, la Reggina sarà impegnata mercoledi nel match di Coppa Italia sul campo del Sambiase. Guai a sottovalutare la competizione, lo abbiamo visto lo scorso anno con i ripescaggi che hanno premiato il Ravenna, oggi primo in serie C. Definito l’orario di inizio dell’incontro.

Il comunicato

A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara di coppa Itlia Sambiase-Reggina, in programma mercoledi 8 ottobre 2025 alle ore 18“.

