Coppa Italia: Reggina in campo contro il Sambiase. Definito l’orario di inizio

Dopo la vittoria contro il Ragusa e in attesa del derby di domenica prossima con il Messina, la Reggina sarà impegnata mercoledi nel match di Coppa Italia sul campo del Sambiase. Guai a sottovalutare la competizione, lo abbiamo visto lo scorso anno con i ripescaggi che hanno premiato il Ravenna, oggi primo in serie C. Definito l’orario di inizio dell’incontro.

Il comunicato

“A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara di coppa Itlia Sambiase-Reggina, in programma mercoledi 8 ottobre 2025 alle ore 18“.