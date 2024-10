Coppa Italia: Reggina-Vicenza, la probabile formazione amaranto

Prima uscita ufficiale per la Reggina. Si gioca al Granillo per un match di Coppa Italia che potrebbe dare interessanti indicazioni ai due tecnici. Vicenza costruito per vincere così come dichiarato anche dal tecnico Toscano che, per la gara di questa sera, dovrebbe schierare questo undici iniziale, ricordando il piccolo problema muscolare accusato dall’estremo difensore Guarna:

REGGINA: Farroni; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Kirwan, Bianchi, De Rose, Paolucci, Bresciani; Doumbia, Reginaldo. Allenatore: Toscano

