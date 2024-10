Coronavirus: importante il costante controllo glicemico per diabetici

Le raccomandazioni per i pazienti da parte del reparto di diabetologia del GOM

La pandemia in atto legata alla rapida diffusione di casi di malattia da Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha indotto a modificare profondamente l’organizzazione del modello di assistenza alle persone con diabete che come è noto sono a rischio di infezioni, in particolare influenza e polmonite.

Questo rischio può essere ridotto, sebbene non completamente eliminato, da un buon controllo glicemico. Tuttavia, allo stato attuale, i dati su COVID-19 nei pazienti con diabete sono limitati e in parte controversi.

Gestione del diabete – raccomandazioni per i pazienti e per gli operatori

Per la prevenzione di questa malattia specificatamente nei pazienti con diabete possono essere suggerite le seguenti misure, oltre a quelle generali già riportate nei Decreti Ministeriali:

è importante che le persone con diabete mantengano un buon controllo glicemico, in quanto potrebbe aiutare a ridurre il rischio di infezione e anche la gravità;

è necessario un monitoraggio più frequente dei livelli di glucosio nel sangue; un buon controllo glicemico può ridurre anche le possibilità di polmonite da sovrainfezione batterica;

i pazienti con diabete e malattie cardiovascolari e renali coesistenti necessitano di maggior attenzione perché a rischio più elevato;

è importante garantire un’adeguata alimentazione ed effettuare esercizio fisico per migliorare le risposte immunitarie, evitando i luoghi affollati.

Allo stato attuale sono sospese le visite di controllo e, mentre si rimane a disposizione per effettuare le visite che il Medico di Medicina Generale classificherà come URGENTI (scompenso glicemico con valori di HbA1c superiore a 9%,piede diabetico,necessità di inizio di terapia insulinica,etc).

Contatti utili

Si informa la cittadinanza che tramite l’indirizzo mail diabetologia@ospedalerc.it i medici della UOC di Diabetologia/Endocrinologia sono a disposizione dell’utenza per esaminare ogni singola necessità e fornire concrete risposte.