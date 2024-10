Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: attualmente oltre 62 mila positivi

Secondo il nuovo bollettino della Protezione Civile, sono 4.492 i casi positivi in più in Italia, 662 le nuove vittime che portano il totale a 8.165. Il numero delle persone attualmente positive in Italia sale a 62.013 pazienti. I guariti nella giornata odierna sono 999.

E’ stato inoltre comunicato che è stato effettuato nella serata di ieri il tampone al dott. Borrelli, risultato negativo.