Coronavirus a Reggio, le misure di contenimento di Avr

Servizio di igiene urbana del Comune di Reggio Calabria. Adempimenti di cui al DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid -19 sull’intero territorio nazionale.

SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA’ DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DI CONDERA

Si avvisa la cittadinanza che, in ottemperanza alle misure contenute nel DPCM 9 marzo 2020, l’accesso all’isola ecologica di Condera è temporaneamente sospeso, fino a nuove disposizioni.

Gli utenti che avranno l’esigenza di smaltire beni ingombranti, potranno usufruire del servizio di ritiro su prenotazione (esclusivamente al piano strada), che per l’occasione è stato potenziato.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER IL RITIRO DOMICILIARE DEI BENI INGOMBRANTI

Si avvisa la cittadinanza che, in ottemperanza alle misure contenute nel DPCM 9 marzo 2020, fino a nuove disposizioni. il servizio di ritiro dei beni ingombranti su prenotazione sarà effettuato esclusivamente al piano strada.

IL PUNTO DI CONSEGNA DEI KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA presso gli UFFICI COMUNALI DEL SERVIZIO ANAGRAFE in Via Torrione Prolungamento 2/N NON SARÀ OPERATIVO, FINO A NUOVE DISPOSIZIONI.

Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione.

Per altre informazioni sono attivi:

l’e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650,

la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’app mobile DifferenziAPP.