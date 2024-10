Coronavirus, donazione attrezzature mediche al GOM da parte della Città Metropolitana

Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria esprime sinceri ringraziamenti all’amministrazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la donazione di attrezzature sanitarie e dispositivi medici, confermata anche nel corso di una call-conference, tenutasi il 25 marzo.

La sensibilità dimostrata dall’Amministrazione guidata dall’avv. Giuseppe Falcomatà, che si è distinta, appunto, per il concreto sostegno elargito nei confronti dei soggetti istituzionali che si trovano in prima linea in una battaglia a dir poco epocale, è la dimostrazione che attraverso collaborazioni sinergiche e cooperazione si possono ottenere importanti risultati nel contenimento dell’emergenza e, più in generale, nella materia sanitaria.

È importante rilevare che la Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano e la Commissione Straordinaria dell’ASP di Reggio Calabria hanno collaborato al fine di distribuire le attrezzature sanitarie e le strumentazioni nel modo più efficace tra le due Aziende, in funzione delle attività e delle necessità.

È certamente superfluo sottolineare la drammaticità dell’emergenza, ormai pandemica, che sta causando gravissime perdite di vite e, nel contempo, gravi restrizioni di natura sociale necessarie al contrasto della diffusione del contagio.

Tuttavia, in un periodo siffatto, non solo Istituzioni, associazioni ed aziende, ma anche tantissimi privati cittadini hanno espresso la volontà di supportare anche economicamente il G.O.M. di Reggio Calabria. È questa una buona notizia per tutti noi, poiché evidenzia tutto lo spirito solidaristico e carico di speranza che i reggini e, più in generale, gli italiani sanno esprimere.

Appare questa, infine, l’occasione giusta per sottolineare l’importanza di una Sanità Pubblica solida ed efficiente, che deve essere valorizzata e supportata con scelte coraggiose e lungimiranti.