Il coronavirus e lo sport: gli obblighi per le società

Il coronavirus e lo sport

La scelta delle porte chiuse per tutte le manifestazioni sportive e non, ha come obiettivo soprattutto quello di evitare contatti troppi ravvicinati tra le persone, così come il nuovo decreto governativo ha stabilito, insieme ad altre direttive per evitare la diffusione del contagio. La prima domanda che ci si è posti è quella riguardante la vicinanza ed i duelli tra gli atleti che scendono in campo ed a tale proposito, sempre all’interno del famoso decreto, sono state fornite delle direttive che le società dovranno rispettare: “ …le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano”.

Leggi anche