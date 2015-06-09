Corrado Alvaro racconta la Prima Guerra Mondiale

Città del Sole Edizioni pubblica la raccolta Memoria del cuore

Nel centenario dell’inizio della prima guerra mondiale, esce per Città del Sole Edizioni la raccolta di racconti di Corrado Alvaro, Memoria del cuore. Racconti della guerra 1915-1918, a cura della studiosa Anne-Christine Faitrop-Porta.

Quindici racconti già pubblicati in riviste o raccolte, alcuni dei quali rappresentano nuclei o passaggi del noto romanzo Vent’anni, opera in cui, insieme a Poesie grigioverdi, il grande scrittore calabrese aveva già raccontato la sua esperienza di giovane soldato, trasfigurandola in quella di una intera generazione che dal primo conflitto mondiale doveva uscire irrimediabilmente mutata.

I temi dei quindici racconti

Storie di assalti e di attese, partenze e arrivi; giovinezze sciupate, preda di ardori e sogni di coraggio, ma anche di nostalgia di casa, amori e speranze perdute. È una guerra di contadini strappati alla loro terra, consumata nelle trincee a combattere nemici che si stenta a riconoscere come tali. Guerra di donne che aspettano, mute osservatrici di vite precarie, le sole che possono con il loro sguardo riconoscere e dare identità a esistenze disperse, destinate a sparire in un’anonima morte.

Piccoli gioielli di stile, questi racconti accolgono alcuni temi ricorrenti di Alvaro: la natura, i colori, la danza, le stesse figure femminili. Pagine preziose che accompagnano il lettore ad una più profonda conoscenza dello scrittore e dell’epoca. Come sottolinea la curatrice nella sua estesa e accurata introduzione, Alvaro matura qui la «rivelazione della guerra come esperienza vitale condivisa con i nemici», e al di là della retorica patriottica e dannunziana, la sua voce indipendente e penetrante richiama alla verità psicologica, prima che storica, di un conflitto che doveva spezzare il lungo Ottocento romantico e aprire alla perdita di senso e allo smarrimento dell’individuo, tipici dell’inquieto Novecento.

La curatrice Anne-Christine Faitrop-Porta

Anne-Christine Faitrop-Porta firma un altro pregevole lavoro sulla figura di Corrado Alvaro. Numerosi i suoi testi e le sue pubblicazioni dedicati allo scrittore di San Luca, ultimo, sempre per Città del Sole Edizioni, Cose di Francia, raccolta di articoli, recensioni e brevi saggi sulla cultura francese, pubblicato lo scorso anno.

Corrado Alvaro

Memoria del cuore. Racconti della guerra 1915-1918