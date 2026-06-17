Corriere dello Sport: ‘Acquisto Reggina entro 48-72 ore si chiuderà. Quale il ruolo di Lotito?’

Sulle pagine del Corriere dello Sport si continua a parlare di Reggina con lo spazio dedicato all’ormai prossimo accordo che sta per chiudersi tra il patron Ballarino e il gruppo rappresentato da Claudio Lotito: “Turba i sonni dei laziali, stimola i sogni dei reggini. L’ultima sfida di Lotito, presidente ubiquitario, è all’atto finale. Entro 48-72 ore chiuderà l’acquisto della Reggina. Sono scattati i riti preparatori del closing.

Può avvenire a Roma. Il viaggio di Francesco Cannizzaro, neo sindaco di Reggio Calabria, atteso oggi nella Capitale, non può essere casuale. E’ la missione istituzionale che fa da prassi alle transizioni. Lunedì era stato indicato giovedì (domani) come giorno plausibile per il passaggio di consegne, è solo una questione di data. Tutto si sta incanalando verso lo scenario conclusivo. Matt Rizzetta, l’imprenditore italoamericano proprietario del Napoli basket e del Campobasso, si è arreso lunedì sera.

LO SCENARIO. Lotito ha fatto ombra dall’inizio. Nino Ballarino, proprietario della Reggina, ha traccheggiato con Rizzetta fino a esasperarlo e spingerlo alla ritirata. Si sa per chi ha parteggiato il sindaco Cannizzaro, esponente di Forza Italia, stesso partito di Lotito. Il presidente della Lazio, maschera ambigua di ogni trattativa, esperto del dire per non dire, è rimasto acquattato dall’inizio, ancora di più nell’ultima settimana per il momento storico che vive la Lazio. Stretta in un groviglio di storia e sentimenti.

IL PROGETTO. La cortina che ha nascosto e protetto l’operazione resiste, cadrà dopo il closing. Sarà il tempo a chiarire il ruolo che Lotito assumerà nella Reggina, se presidente o solo proprietario. Non è ancora chiaro se acquisirà le quote con un socio o meno. Ma Lotito non è un presidente da tavola rotonda. Dall’esperienza di co-patron a Salerno è uscito scottato per vari motivi. Si conosce l’entità dell’offerta che ha fatto, balla tra 1,8 e 2 milioni, per l’acquisizione del club amaranto. Non ancora l’organigramma della società costituenda.

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Il tempo dirà anche se l’impegno sportivo di Lotito è propedeutico ad un impegno politico in Calabria in vista delle prossime elezioni. Vuole conservare la carica di Senatore. Reggio Calabria è fremente di curiosità e passione. A Lotito, visto come una figura di garanzia rispetto ai nomi degli ultimi 4 anni, i reggini chiedono piazza pulita, niente più inconcludenza, un progetto ricco dopo quattro cambi di gestione dai tempi di Foti e dopo tre anni di Serie D. I sogni affondano nelle radici lontane della Serie A. Bisogna rovesciare l’onda. Serve un’epoca di ricambio profondo per la Reggina. Persa in un tempo senza tempo come la Lazio“.