Corso di aeronautica a Reggio, Brunetti e Scopelliti: ‘Grande occasione per gli studenti’

Il vicesindaco, Paolo Brunetti e l’assessora alla Scuola, Rosanna Scopelliti, hanno preso parte alla presentazione del Corso di Cultura Aeronautica “Città di Reggio Calabria” promosso dalla stessa Aeronautica Militare in collaborazione con il Miur per offrire agli studenti della città di Reggio Calabria un’esperienza formativa unica.

Il corso di aeronautica di Reggio Calabria

Un corso completamente gratuito per circa 130 ragazzi degli istituti superiori della città in cui sono previste lezioni teoriche sulle basi dei principi aerodinamici del volo, gli strumenti di volo, la sicurezza volo ed accenni alla meteorologia ed al controllo del traffico aereo. Durante la seconda settimana, inoltre, gli studenti vivranno l’esperienza del volo in formazione con un aereo militare, il Siai U-208 insieme ai Piloti Istruttori di Volo del 60° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Di momento storico per la città ha parlato il vicesindaco Brunetti, in ragione del fatto che Reggio Calabria ospita questo prestigioso corso per la prima volta, “e siamo dunque particolarmente felici che l’Aeronautica Militare abbia scelto proprio noi”.

“Per i ragazzi coinvolti – ha aggiunto Brunetti che al termine della presentazione ha anche effettuato un breve volo sull’area dello Stretto con il Colonnello Giovanni Trebisonda, Comandante del 60° Stormo – Guidonia – si tratta di un’esperienza unica e indimenticabile, perché questo corso offre l’opportunità di acquisire competenze specifiche e di avvicinarsi ad un mondo che da sempre costituisce un motivo di vanto e di orgoglio per questo Paese a livello mondiale. E per qualcuno magari sarà l’occasione per scoprire un percorso formativo qualificante e, perché no, anche una prospettiva di realizzazione lavorativa in ottica futura. Momenti e opportunità come queste sono linfa vitale per la crescita dei nostri giovani e dobbiamo essere grati alle nostre forze armate per l’impegno che portano avanti su tutto il territorio nazionale”.

Un’iniziativa entusiasmante secondo l’assessora Scopelliti che ha messo in evidenza la centralità “della formazione per i ragazzi che attraverso spazi di confronto e apprendimento di questa caratura, possono arricchire il loro bagaglio di conoscenze e competenze. Ho avuto modo di confrontarmi con alcuni studenti che stanno partecipando a questo corso e ho potuto registrare tutta la loro carica positiva e la grande curiosità verso un mondo a loro sconosciuto prima di oggi. Ed è significativo che questi percorsi vengano sviluppati attraverso una solida e convinta sinergia tra le istituzioni e il mondo della scuola”.