Polo Territoriale SNA di Reggio, Princi: ‘Nuovo percorso in pillole per modernizzare la PA calabrese’

È attivo un nuovo percorso formativo gratuito destinato ai dipendenti pubblici calabresi, promosso dal Polo territoriale SNA della Calabria. A darne notizia è Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo, che sottolinea l’importanza di questo progetto:

“Tale percorso è frutto della collaborazione tra SNA, MEF e CONSIP. Risponde concretamente alla necessità di migliorare le competenze del personale della pubblica amministrazione, garantendo l’efficienza e la trasparenza degli Enti calabresi su un tema delicatissimo, quello degli acquisti pubblici, attraverso l’uso del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).”

Dettagli del Corso

Il nuovo corso di formazione sul MePA offre ai dipendenti pubblici un’importante opportunità per consolidare le proprie competenze operative e migliorare la gestione degli acquisti sottosoglia attraverso il portale acquistinretepa.it, gestito da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, il corso si propone di fornire una preparazione completa su:

Utilizzo delle funzionalità del MePA

Gestione delle Richieste di Offerta (RDO)

Ottimizzazione degli ordini a catalogo

Erogato sulla piattaforma FNA – PNRR Academy, il corso sarà disponibile in modalità asincrona fino a dicembre 2024. È strutturato in moduli didattici indipendenti, per una durata complessiva di circa 5 ore.

Flessibilità e Autonomia

“Con l’intento di massimizzarne la fruibilità, il corso è stato progettato in modo flessibile e anche a pillole formative,” spiega Giusi Princi. “I partecipanti potranno iscriversi e seguire i contenuti video in autonomia, con una progressione che dipenderà dal completamento delle singole unità didattiche”. Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, previa compilazione di un test di valutazione.

Investire nel Futuro della Calabria

“Investire in capitale umano è la chiave per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)“, specifica Princi. “Ma soprattutto – prosegue – è lo strumento per una Calabria che, con lungimiranza, ritiene che il motore dello sviluppo della Regione sia il personale formato, che, con velocità e competenza, ottimizza al meglio le risorse pubbliche garantendone i risultati.”

Il Polo formativo è stato fortemente voluto con il presidente Roberto Occhiuto, il parlamentare calabrese Francesco Cannizzaro, il ministro Paolo Zangrillo e il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici calabresi e ottimizzare i processi amministrativi in chiave di risposte sempre più prossime ed efficienti ai cittadini.

Maggiori Dettagli

Per maggiori dettagli sul corso e sulle modalità di iscrizione, visitare il sito: www.formazionenazionaleappalti.it.