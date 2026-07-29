La Corte dei Conti parifica il rendiconto generale della Regione Calabria
Al termine della Camera di consiglio, il presidente f.f. Carrarini ha dichiarato parificato il bilancio
29 Luglio 2026 - 14:07 | Comunicato stampa
La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha parificato il rendiconto generale della Regione Calabria nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale.
Il presidente facente funzioni Fabrizio Carrarini al termine della Camera di Consiglio ha dichiarato parificato il bilancio.
Nel corso della cerimonia sono intervenuti, oltre a Carrarini, i magistrati relatori, il procuratore regionale facente funzioni, Giovanni Di Pietro, e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.
Fonte: Ansa Calabria
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