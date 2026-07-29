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La Corte dei Conti parifica il rendiconto generale della Regione Calabria

Al termine della Camera di consiglio, il presidente f.f. Carrarini ha dichiarato parificato il bilancio

29 Luglio 2026 - 14:07 | Comunicato stampa

corte dei conti

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha parificato il rendiconto generale della Regione Calabria nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il presidente facente funzioni Fabrizio Carrarini al termine della Camera di Consiglio ha dichiarato parificato il bilancio.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti, oltre a Carrarini, i magistrati relatori, il procuratore regionale facente funzioni, Giovanni Di Pietro, e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Fonte: Ansa Calabria

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