Ponte sullo Stretto, Schlein: ‘E’ ingiusto, sbagliato, dannoso’

"Sono pronto a denunciare il governo anche alla Procura europea se dovesse insistere", sono invece le parole di Bonelli di Avs

“Tante altre cose stanno succedendo in Sicilia: lo stop della Corte dei conti all’accordo tra ministero e concessionaria, che ha bloccato un progetto ingiusto, sbagliato, dannoso, vecchio, come quello del Ponte sullo stretto”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly in collegamento con “Liberiamo la Sicilia da malaffare, corruzione e clientele”.

Sul nuovo parere della Corte dei Conti interviene anche Angelo Bonelli, portavoce di Alleanza Verdi-Sinistra, che torna ad attaccare il governo: «La decisione di una gravità assoluta. Significa che il governo Meloni stava impegnando fondi pubblici dentro un quadro ritenuto non legittimo, per un’opera da 14 miliardi di euro senza alcuna certezza tecnica, ambientale o giuridica: risorse sottratte a ferrovie, scuole, sanità e sicurezza del territorio. Sono pronto a denunciare il governo anche alla Procura europea se dovesse insistere».