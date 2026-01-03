Corteo dei Re Magi alla Cittadella dell’Immacolata di Bagnara

Martedì 6 gennaio 2026, la Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra accoglierà la seconda edizione del Corteo dei Re Magi, un evento che unisce fede, tradizione e partecipazione collettiva. Dopo il grande successo della passata edizione, l’evento si conferma come uno degli appuntamenti più significativi dell’Epifania in Calabria, richiamando visitatori da tutta la regione e dalla Sicilia orientale.

Un corteo per rievocare la magia dell’Epifania

Il Corteo dei Re Magi, che inizierà al termine della Santa Messa delle 18:00, accompagna il pubblico in un percorso simbolico attraverso gli spazi suggestivi della Cittadella, riproponendo il viaggio dei Magi verso Betlemme. La presenza di figuranti in abiti storici, scene rappresentative e momenti narrativi rende questa rappresentazione non solo visivamente affascinante, ma anche un’opportunità di riflessione profonda sul significato spirituale dell’Epifania, simbolo di luce, speranza e incontro tra i popoli.

Un’esperienza condivisa tra spiritualità e cultura

Il Corteo è concepito come un’esperienza immersiva, capace di coinvolgere grandi e piccoli, che diventa occasione di riflessione sul vero significato della festa. L’evento non si limita a una semplice rappresentazione, ma diventa un cammino collettivo che mette in scena il legame tra la tradizione locale e le grandi rievocazioni europee, come quelle del Nord Italia e della Polonia.

Forte del successo della prima edizione, l’organizzazione ha deciso di arricchire l’evento: più figuranti, una scenografia migliorata e maggiore attenzione ai dettagli renderanno il corteo del 2026 ancora più coinvolgente. I volontari e i collaboratori, con passione e dedizione, continuano a lavorare per garantire che l’evento cresca e diventi un punto di riferimento per le celebrazioni dell’Epifania in Calabria.

La Cittadella dell’Immacolata, immersa nel paesaggio collinare di Bagnara Calabra, si presta perfettamente ad ospitare eventi di questo tipo. Luogo di incontro e spiritualità, è un ambiente ideale dove la bellezza naturale si fonde con il significato simbolico della celebrazione.