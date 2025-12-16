Dicembre esplosivo al Pilone by RARE: 2 dinner show che non puoi perdere!

Scegli tra menù pizzeria e ristorante e immergiti nel divertimento nel bellissimo locale di Santa Trada, con visto mozzafiato sullo Stretto

Il Pilone by RARE ti invita a vivere un dicembre speciale, dove ogni serata è un evento esclusivo e ogni piatto è una promessa di emozioni indimenticabili. Musica, cucina raffinata e atmosfera natalizia: un mix perfetto per festeggiare il Natale, in compagnia di amici e famiglia, con una vista mozzafiato sullo Stretto.

Sabato 20 dicembre – Picca Dilli Band: il ritmo che non si ferma mai!

20 dicembre al Pilone, ancora un dinner show! La Picca Dilli Band farà ballare gli ospiti del sabato sera con la sua energia travolgente, mentre gusti una cena deliziosa. E non finisce qui: dopo cena, il DJ Set di Enzo Romeo accende la pista per una notte di pura energia.

Se il tuo sabato sera ha bisogno di un po’ di divertimento, risate e musica, il Pilone è il posto giusto!

Sabato 27 dicembre – Briganti Italiani: la festa continua!

La festa non si ferma mai! Sabato 27 dicembre, musica dal vivo con i Briganti Italiani per una serata all’insegna del divertimento.

La festa continua, dopo cena, con il DJ Set di Enzo Romeo, per far esplodere l’energia di fine anno.

Per entrambi gli eventi sarà possibile scegliere tra menù ristorante e pizzeria.

Non solo eventi… anche il tuo Natale e Capodanno al Pilone by Rare!

Il Pilone by Rare è il posto dove festeggiare il Natale e Capodanno in grande stile. Prepara il tuo cuore (e il tuo palato!) per le festività con eventi indimenticabili che ti accompagneranno fino alla fine dell’anno.