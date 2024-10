ZeroZeroZero, Stephen King: ‘Difficile vedere qualcosa di più bello nel 2020’

È partito dall’Italia il viaggio di ZeroZeroZero, ed ha fatto, in tutti i sensi, il giro del mondo.

Il debutto, avvenuto in il 14 febbraio su Sky Atlantic, ha tenuto milioni di italiani incollati alla tv.

Il viaggio prosegue in oltre 100 territori: sempre su Sky in Regno Unito, Germania, Austria, Amazon negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina e in Spagna, Canal+ in Francia.

Tratta dal bestseller omonimo di Roberto Saviano, firmata da Stefano Sollima ha conquistato la critica internazionale.

E ora Zerozerozero incassa anche il consenso di Stephen King, re incontrastato del brivido:

“Difficile credere che vedrò nulla di migliore quest’anno“, ha scritto su Twitter, lodando anche le performance di Andrea Riseborough e di Dane DeHaan. Per King ZeroZeroZero è “epico, terrificante, da far tremare le ossa”.