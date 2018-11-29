Oggi (29 novembre) alle ore 17 presso la Biblioteca ‘Rodotà’ del Liceo Classico ‘Telesio’ di Cosenza si terrà una importante conferenza organizzata dalla Alliance Française di Cosenza sul tema: La poésie des calligrammes avant et après Apollinaire, a cura di Domenico D’Oria, segretario generale dell’Alliance Française di Bari.

I saluti del dirigente e della presidente dell’Alliance

Porteranno i loro saluti l’ing. Antonio Iaconianni, dirigente scolastico del Liceo Classico ‘Telesio’ di Cosenza e Irene Mossuto, presidente dell’Alliance Française di Cosenza.

Il dirigente scolastico del Liceo Classico ‘Telesio’ di Cosenza, ing. Antonio Iaconianni, ha dichiarato: «L’importante Conferenza di oggi si inserisce in quello che a me piace definire come il nostro fiore all’occhiello, il nostro indirizzo Europeo, questa maxisperimentazione che si pone come eccellenza nel panorama dell’istruzione meridionale. Basti solo ricordare che la studentessa più brava d’Italia, Maria Cristina Fiore, ha frequentato proprio questo indirizzo ed oggi una nostra studentessa studia medicina a Bourdeaux proprio grazie al nostro diploma europeo. E’ chiaro quindi che incontri del genere bene si inseriscono in un progetto nel quale io credo molto e che si rivela innovativo perché lo studente è posto al centro del suo apprendimento e percepisce concretamente che le lingue straniere accanto alle lingue classiche sono un mezzo di comunicazione vero e proprio, non è un caso infatti che intercorrono stretti rapporti tra il processo di acquisizione linguistica e la funzione comunicativa della lingua stessa, aspetto che bene si sperimenta al Liceo Europeo. Oggi – ha continuato il Preside – i nostri studenti studiano le lingue, e particolarmente il francese, con passione grazie anche a metodologie d’insegnamento innovative e ad incontri come questo e colgono per esempio con facilità la palese regolarità ritmica del francese in contrasto con la modulazione “cantabile” dell’italiano. Mi preme a questo proposito sottolineare – ha concluso Iaconianni – che il successo del nostro indirizzo europeo e l’apprezzamento dell’utenza è evidente, infatti già con largo anticipo abbiamo molte richieste di iscrizione per il prossimo anno scolastico: questo ci inorgoglisce, ma ci rende sempre più consapevoli della grande responsabilità che abbiamo verso il nostro territorio e verso le famiglie che ci danno il privilegio di sceglierci.»