Cosenza, al Palazzo Arnone l’iniziativa Arte è Scienza
A Palazzo Arnone presentazioni didattiche, laboratori e visite guidate per scoprire come la scienza aiuta a conservare e valorizzare reperti e opere d’arte
29 Ottobre 2015 - 10:35 | di Vincenzo Comi
Dal 30 ottobre al 1° novembre 2015 si terrà a Cosenza, Palazzo Arnone, Arte è Scienza.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana di Archeometria (AIAr) con il patrocinio del MiBACT, coinvolge importanti realtà museali e rilevanti siti archeologici e ha lo scopo di far conoscere ai visitatori l’utilizzo di metodologie scientifiche per la diagnostica, la conservazione e la valorizzazione dei reperti e delle opere d’arte.
A Cosenza la rassegna si terrà nella Galleria Nazionale di Cosenza ed è frutto di una stretta collaborazione fra l’AIAr, il corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni culturali dell’Università degli Studi della Calabria, la Galleria Nazionale di Cosenza, il Polo Museale della Calabria e il Consorzio Cultura e Innovazione.
Arte è Scienza si avvarrà di un qualificato team composto da docenti e ricercatori dell’Università della Calabria e da operatori tecnico-scientifici della Galleria Nazionale di Cosenza.
La manifestazione prevede presentazioni didattiche, attività laboratoriali e visite guidate.
Cosenza – Palazzo Arnone
Arte è Scienza 30 e 31 ottobre 2015 – ore 10,30/12,30 e 16,30/17,30; 1 novembre 2015 – ore 10,30/12,30
Info: 3471289735
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Arte è Scienza
Cosenza – Palazzo Arnone
30-31 ottobre/1 novembre 2015
Università della Calabria – Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienza della Terra
Rettore: Gino Mirocle Crisci
Polo Museale della Calabria
Direttore: Angela Tecce
Galleria Nazionale di Cosenza
Direttore: Nella Mari
Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone – Patrizia Carravetta
Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246
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