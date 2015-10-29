Cosenza, al Palazzo Arnone l’iniziativa Arte è Scienza

A Palazzo Arnone presentazioni didattiche, laboratori e visite guidate per scoprire come la scienza aiuta a conservare e valorizzare reperti e opere d’arte

Dal 30 ottobre al 1° novembre 2015 si terrà a Cosenza, Palazzo Arnone, Arte è Scienza.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana di Archeometria (AIAr) con il patrocinio del MiBACT, coinvolge importanti realtà museali e rilevanti siti archeologici e ha lo scopo di far conoscere ai visitatori l’utilizzo di metodologie scientifiche per la diagnostica, la conservazione e la valorizzazione dei reperti e delle opere d’arte.

A Cosenza la rassegna si terrà nella Galleria Nazionale di Cosenza ed è frutto di una stretta collaborazione fra l’AIAr, il corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni culturali dell’Università degli Studi della Calabria, la Galleria Nazionale di Cosenza, il Polo Museale della Calabria e il Consorzio Cultura e Innovazione.

Arte è Scienza si avvarrà di un qualificato team composto da docenti e ricercatori dell’Università della Calabria e da operatori tecnico-scientifici della Galleria Nazionale di Cosenza.

La manifestazione prevede presentazioni didattiche, attività laboratoriali e visite guidate.

Cosenza – Palazzo Arnone

Arte è Scienza 30 e 31 ottobre 2015 – ore 10,30/12,30 e 16,30/17,30; 1 novembre 2015 – ore 10,30/12,30

Info: 3471289735

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Arte è Scienza

Cosenza – Palazzo Arnone

30-31 ottobre/1 novembre 2015

Università della Calabria – Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienza della Terra

Rettore: Gino Mirocle Crisci

Polo Museale della Calabria

Direttore: Angela Tecce

Galleria Nazionale di Cosenza

Direttore: Nella Mari

Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone – Patrizia Carravetta

Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246