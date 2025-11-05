Calabria, incidente con incendio e feriti sull’A2: riuscita con successo la simulazione Anas – VIDEO
Coordinamento efficace tra Anas, Prefettura di Cosenza e Forze dell’Ordine nella simulazione di emergenza nella galleria Colle Trodo
05 Novembre 2025 - 14:26 | Comunicato Stampa
Si è conclusa con esito positivo l’esercitazione che si è svolta nella notte del 29 ottobre all’interno della galleria Colle Trodo, situata lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno, in provincia di Cosenza, in direzione sud.
L’attività simulata ha previsto la riproduzione di un sinistro stradale tra un mezzo pesante e un’autovettura, con conseguente scoppio di incendio e ferimento di due persone, allo scopo di verificare la tempestività d’intervento e la piena efficienza degli impianti tecnologici, dei sistemi di allerta e sicurezza presenti in galleria.
L’esercitazione nella galleria Colle Trodo
Durante la simulazione sono stati testati i tempi di risposta e coordinamento delle componenti operative coinvolte, che hanno garantito l’immediatezza nei soccorsi e la corretta gestione dell’emergenza, in linea con quanto previsto dal Piano di Gestione dell’Emergenza della galleria.
In sede di debriefing, si è preso atto che l’azione operativa attuata dagli Enti partecipanti, sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza, è risultata tempestiva ed efficace, anche nell’attivazione dei percorsi alternativi, regolarmente presidiati da tutte le Forze di Polizia, senza arrecare disagi significativi all’utenza in viaggio.
Sinergia tra enti e forze operative
L’organizzazione della simulazione, effettuata in attuazione dei precisi obblighi di legge, ha confermato la sinergia e la collaborazione tra le diverse strutture operative impegnate, tra cui:
- il personale Anas dell’Area Gestione Rete A2 Autostrade del Mediterraneo
- le Forze dell’Ordine
- i Vigili del Fuoco
- il Servizio di Emergenza Sanitaria 118
- gli Enti territorialmente competenti.
I servizi e le raccomandazioni di Anas
Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su smartphone e tablet grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store.
Inoltre, si ricorda che il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.