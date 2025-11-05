Calabria, incidente con incendio e feriti sull’A2: riuscita con successo la simulazione Anas – VIDEO

Si è conclusa con esito positivo l’esercitazione che si è svolta nella notte del 29 ottobre all’interno della galleria Colle Trodo, situata lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno, in provincia di Cosenza, in direzione sud.

L’attività simulata ha previsto la riproduzione di un sinistro stradale tra un mezzo pesante e un’autovettura, con conseguente scoppio di incendio e ferimento di due persone, allo scopo di verificare la tempestività d’intervento e la piena efficienza degli impianti tecnologici, dei sistemi di allerta e sicurezza presenti in galleria.

L’esercitazione nella galleria Colle Trodo

Durante la simulazione sono stati testati i tempi di risposta e coordinamento delle componenti operative coinvolte, che hanno garantito l’immediatezza nei soccorsi e la corretta gestione dell’emergenza, in linea con quanto previsto dal Piano di Gestione dell’Emergenza della galleria.

In sede di debriefing, si è preso atto che l’azione operativa attuata dagli Enti partecipanti, sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza, è risultata tempestiva ed efficace, anche nell’attivazione dei percorsi alternativi, regolarmente presidiati da tutte le Forze di Polizia, senza arrecare disagi significativi all’utenza in viaggio.

Sinergia tra enti e forze operative

L’organizzazione della simulazione, effettuata in attuazione dei precisi obblighi di legge, ha confermato la sinergia e la collaborazione tra le diverse strutture operative impegnate, tra cui:

il personale Anas dell’Area Gestione Rete A2 Autostrade del Mediterraneo

dell’Area Gestione Rete le Forze dell’Ordine

i Vigili del Fuoco

il Servizio di Emergenza Sanitaria 118

gli Enti territorialmente competenti.

I servizi e le raccomandazioni di Anas

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su smartphone e tablet grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store.

Inoltre, si ricorda che il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.