È iniziato ufficialmente lo scorso 14 febbraio 2018 il primo anno del corso per “Istruttori minibasket scuola” riservato agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie grazie ad una convenzione fra la Fip Calabria e l’Istituto Superiore ad indirizzo sportivo“Valentini” di Castrolibero(Cs).

Un progetto di formazione a marchio FIP che rientra negli accordi di alternanza “scuola-lavoro”, normati da apposita convenzione stipulata fra l’Istituzione Scolastica ed il Presidente del Comitato Regionale FIP della Calabria Paolo Surace.

Alla presenza della Dirigente Scolastica dell’Istituto Iole Maletta, del Delegato Provinciale della Fip Fabio Lorenzi, del Responsabile del Mini basket Fip provinciale Marco Cundari, e con la referente delle attività motorie e sportive dell’ I.I.S. “Valentini” Prof.ssa Elena Cocca, istruttrice minibasket, che affiancherà, in qualità di tutor interno, nel percorso di formazione il Coordinatore Tecnico Regionale Minibasket Scuola Antonino De Giorgio e la collaborazione del referente regionale del minibasket Claudia Soppelsa, sono partiti i corsi.

Circa venti gli studenti fra ragazzi e ragazze che hanno deciso di affrontare con entusiasmo questa nuova sfida formativa. Il corso, avrà una durata biennale e sarà speculare ad i corsi federali per istruttori, e darà alla fine del percorso liceale la qualifica di “Istruttore regionale minibasket scuola” agli studenti che saranno ritenuti idonei dopo le prove di tirocinio. Alla fine della prima annualità, gli studenti potranno fare attività di tirocinio presso i Centri Minibasket della regione, verificando così sul campo le loro competenze acquisite.

Fra i tutor che hanno deciso di mettere a disposizione degli studenti le loro competenze e la professionalità, anche Francesco Scarlato istruttore di basket che da anni forma piccoli campioni della provincia.