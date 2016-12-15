A Cosenza il Presepe Vivente Itinerante

Anche quest’anno, presso l’Abbazia Cistercense della Sambucina a Luzzi provincia di Cosenza, con l’avvento del Santo Natale si rinnova come consuetudine l’appuntamento con il Presepe Vivente Itinerante. L’Associazione Sambucina grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Luzzi, del Parroco Don Pasquale Traulo, sotto la regia di Giulio Munno, e la forza di numerosi volontari, come ogni anno hanno lavorato nel migliore dei modi per riproporre questo spettacolare evento. Un nutrito gruppo di figuranti vestiti con costumi dell’epoca curati nei dettagli,suonatori sparsi sul sentiero, numerosi animali, luci fuochi e odori, il tutto in un’ambientazione unica e spettacolare immersa nella natura. Grazie a tutto questo siamo riusciti a ricreare uno scenario molto suggestivo e caratteristico riproponendo nel migliore dei modi la vita dell’epoca.

Un sentiero guiderà il visitatore stimolando la sua curiosità.

Si consiglia di venire ben coperti e muniti di scarpe idonee a visitare il percorso.