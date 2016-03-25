Costa: ‘Quattro finali per la salvezza’

“Sono felice per la convocazione in nazionale Under 20. È’ davvero una soddisfazione immensa”. Valerio Costa, fresco di convocazione al raduno di Cantù, ai microfoni di Radio Touring, esterna così la sua felicità per la chiamata di coach Sacripanti. Il giovanissimo play neroarancio, che nelle ultime settimane sta trovando spazio in campo, ha però come primo obiettivo la salvezza della Viola. “Mancano solo quattro giornate alla fine del campionato – dice-. Riposeremo giusto qualche giorno in occasione della Pasqua, poi ripartiremo con tutte le migliori intenzioni. Dobbiamo conquistare la salvezza soprattutto per i nostri tifosi che non smettono mai di sostenerci. Ci aspettano quattro finali, la prima delle quali si giocherà contro Biella. Sará una gara difficilissima perché il nostro avversario sta vivendo una fase positiva, grazie alle quattro vittorie consecutive. Faremo di tutto per conquistare i due punti in palio”.

Costa traccia un breve bilancio della stagione fin qui disputata. “Ci sono stati alti e bassi. Ad avvio di campionato sono partito bene e nonostante fosse il mio primo approccio con una categoria così importante, non ho avuto eccessive difficoltà. Inizialmente ho avuto spazio come titolare, poi – conclude – la situazione si è un po’ complicata e la società si è affidata a giocatori con più esperienza di me. Io ho aspettato comunque il mio momento con pazienza e serenità. Sono pronto a dare il mio contributo alla causa della Viola”.

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