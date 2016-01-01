Costa: ‘Vogliamo chiudere al meglio il 2015’

Il playmaker reggino della Viola guarda alle trasferte di Rieti e Casale Monferrato: obiettivo chiudere al meglio il 2015 e puntare a un 2016 migliore

“La trasferta di Rieti sarà fondamentale per proseguire il cammino positivo intrapreso da qualche settimana a questa parte”. A dirlo è Valerio Costa, il playmaker reggino, che in questa prima parte di campionato ha dimostrato di meritare spazio e fiducia sul campo.

“Sono molto contento che il coach mi stia dando qualche responsabilità in più, sto prendendo sempre più fiducia sul campo grazie sopratutto alle istruzioni dello staff tecnico ed al supporto dei miei compagni che mi aiutano molto, sia in campo che fuori. Ci aspettano due trasferte impegnative, prima a Rieti e poi a Casale Monferrato. in queste due gare cercheremo di dare il meglio per portare a casa 4 punti” . Sulla prossima trasferta di Rieti, che in classifica si trova a solo due lunghezze di distacco dalla Viola, il playmaker neroarancio si è dimostrato fiducioso.

“ La vittoria ottenuta domenica scorsa sul Barcellona ci ha dato ancora più fiducia in noi stessi e nelle nostre potenzialità. Rieti ha solo due punti in più rispetto a noi: vincere ci aiuterebbe a scalare la classifica. Chiuderemmo così al meglio il 2015, confidando in un 2016 migliore.”

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it/