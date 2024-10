Fase 2, alla sanificazione ci pensa Puliservice: ‘Pronti e operativi. Siete in buone mani’

“Ci siamo e continuiamo a lavorare duro. Siamo tra i settori più sollecitati in questo momento di emergenza Coronavirus, e ne sentiamo la responsabilità”.

‪Così Puliservice risponde alla chiamata dei cittadini che, in gran numero, chiedono sempre più informazioni sulle operazioni di sanificazione. La ‘Fase 2‘ sembra essere sempre più vicina e, con essa, anche la riapertura di alcune attività. Una tra le prime cose da fare sarà sicuramente sanificare i propri ambienti.

I locali che ospitano il pubblico, ma anche gli uffici in cui il numero dei dipendenti è relativamente ridotto, non possono assolutamente tralasciare questo importante dettaglio, ne va della salute di imprenditori, lavoratori e acquirenti.

Puliservice, in questo particolare contesto emergenziale, assume un ruolo ancora più importante. L’azienda reggina, che opera nel settore del Facility Management, è presente su tutto il territorio nazionale con 600 addetti. Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia, Lombardia e Piemonte, e si occupa, anche, di sanificazione.

“Le attività di igiene, pulizia e sanificazione non si fermano! Continueremo a prenderci cura del paese, siete in buone mani. La sanificazione degli ambienti è uno dei punti fermi del Protocollo per la sicurezza dei luoghi di lavoro”.