Sanificazione da Coronavirus, tutela la salute con i servizi di Puliservice

Il lockdown continua ad essere in vigore, ma in Italia ci sono tantissime imprese che non hanno mai smesso di operare e, che in questo momento di emergenza epidemiologica, hanno dovuto fare ancora di più. Tra queste, c’è la anche Puliservice.

L’azienda, che opera nel settore del Facility Management, è presente su tutto il territorio nazionale con 600 addetti. Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia, Lombardia e Piemonte.

Puliservice offre un’ampia selezione di servizi, utili soprattutto in questo particolare periodo, come ad esempio la sanificazione degli ambienti. Scuole, università, aeroporti e stazioni, uffici pubblici e privati, spazi commerciali, banche, musei, strutture ricettive. Nessuno è escluso.

“Ascoltiamo, pianifichiamo e realizziamo. Predisponiamo la migliore soluzione, realizzando le attività di facility management in sinergia e secondo le necessità dei clienti”.

Adesso, ed anche nel prossimo futuro, le imprese, le fabbriche, le scuole, tutti saranno costretti a mantenere i loro posti di lavoro sanificati. Una volta abolito, gradualmente, il lockdown tutti dovranno occuparsi di ridurre al minimo il rischio di contagio cercando, allo stesso tempo, di tornare alla normalità.

Cosa devono fare, quindi, le aziende per sanificare i luoghi di lavoro durante l’emergenza coronavirus? La Puliservice rassicura:

“Hai bisogno di un’impresa di pulizie a Reggio Calabria e provincia? Dal 1998 ci occupiamo di servizi di pulizia in modo professionale, operiamo su tutto il territorio nazionale, le nostre prestazioni di facility management sono rivolte ad aziende private e pubbliche con una particolare attenzione alle esigenze del cliente. Perché allora non rivolgersi a un’impresa specializzata nelle pulizie con una grande esperienza? Richiedi adesso un preventivo immediato che riceverai in 24 ore! Lavoro sporco? Ci pensiamo noi. Professionali, rapidi, attenti alle esigenze dei clienti “.

SERVIZI

Espleta servizi di giardinaggio, disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, manutenzione impianti, autotrasporto conto terzi, portierato e reception. Puliservice si occupa, inoltre, di pulizia uffici, pulizia condominio ed anche pulizia in ambito industriale.

“Il nostro staff è composto da operatori specializzati che dispongono degli strumenti migliori, per detergere e igienizzare sia il piccolo studio professionale che le grandi aziende. I materiali utilizzati nell’esecuzione dei lavori di pulizia sono rigorosamente certificati e conformi alle norme di prodotto e di alta qualità. Il nostro personale è altamente qualificato per l’erogazione di pulizie in ambito industriale, con una lunga esperienza nel campo dell’ igienizzazione di macchinari e ambienti. Offriamo interventi professionali sia a piccole imprese che a grandi realtà industriali, rispettando le esigenze produttive degli stabilimenti”.

L’impresa reggina opera, inoltre, nel settore sanitario. Ospedali, case di cura, strutture sanitarie.