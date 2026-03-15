Reggio, al Carducci-Da Feltre la Costituzione entra in classe: studenti e istituzioni a confronto

Promuovere la cittadinanza attiva e formare i cittadini di domani l’obiettivo del progetto "L'inclusione è legalità: adottiamo gli articoli della Costituzione italiana"

La Costituzione entra in classe per promuovere la cittadinanza attiva e formare i cittadini di domani. È questo l’obiettivo del progetto “L’inclusione è legalità: adottiamo gli articoli della Costituzione italiana“, promosso dall’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria nell’ambito di un accordo di rete con l’Istituto Comprensivo “B. Telesio”, l’Istituto Comprensivo “Lombardo – Radice” e l’Istituto Comprensivo “Galluppi – Collodi – Alvaro – Scopelliti”.

Gli incontri con le istituzioni

Gli studenti della Scuola secondaria di I grado hanno avuto l’opportunità di approfondire e discutere alcuni articoli della Costituzione italiana attraverso due incontri con rappresentanti delle istituzioni.

Nell’Aula Magna dell’I.C. “Carducci – V. Da Feltre”, i ragazzi hanno prima incontrato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, il dott. Roberto Placido di Palma, e poi il Presidente del CPO, avv. Saveria Cusumano, e l’avvocato Anna Bellantoni.

Al centro degli incontri, i temi della legalità e della cittadinanza, con particolare attenzione ai diritti e ai doveri dei cittadini. Tra gli argomenti che hanno suscitato maggiore interesse e curiosità negli studenti figurano quelli legati al diritto e al dovere al lavoro, alla libertà religiosa e al valore del linguaggio come strumento di rispetto e convivenza civile.

Il confronto si è svolto in forma interattiva, coinvolgendo e appassionando gli studenti grazie a momenti di dialogo e quiz a squadre, che hanno reso l’apprendimento stimolante e partecipato.

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