Cozza: ‘Scendo in campo, voglio rivedere dribbling e qualità’
L'ex capitano della Reggina Francesco Cozza guida due settimane di tecnica individuale per i nati dal 2004 al 2008 al centro sportivo Reggio Village
17 Maggio 2018 - 10:45 | di Michele Favano
Affinare la tecnica, migliorare le capacità coordinative. Aspetti sui quali ogni calciatore ci deve lavorare sin da giovanissimo e soprattutto fondamentale diventa la figura di colui che ne segue il percorso. Per questo motivo Francesco Cozza ha deciso di scendere in campo, l’ex capitano della Reggina, straordinario talento e dotato di una sopraffina tecnica, mette la propria esperienza a disposizione dei giovani calciatori della sua scuola calcio e non solo.
Il corso di tecnica individuale
“E’ un corso all’interno del quale si lavora in maniera specifica sulla tecnica individuale e di preparazione per i vari cambi di categoria dei piccoli calciatori.
Cercherò di avvicinare il più possibile la metodologia a quella utilizzata dalle squadre professionistiche, sul piano della qualità ma anche della mentalità. E’ evidente che negli ultimi anni i talenti sono in forte diminuzione, i dribbling, l’uno contro in campo si vedono sempre meno e questo danneggia certamente lo spettacolo e limita molto capacità e fantasia.
Non solo tecnica individuale, ma anche atteggiamenti e posture, il giusto posizionamento nel modo di calciare, gli appoggi, il controllo, i movimenti con e senza palla.
Per chi è il corso e come informarsi
I nati dal 2004 al 2008 possono partecipare a questo corso che durerà due settimane presso il centro sportivo Reggio Village, è aperto a tutti e quindi non circoscritto solo agli atleti della mia scuola calcio, il percorso è intenso, si lavorerà sodo e pretenderò da tutti la massima applicazione. Cerchiamo di costruire i calciatori del futuro”.
Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo Reggio Village, dal lunedi al venerdi alle ore 14,30 alle 19,00, oppure telefonare al numero 368.3366247
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