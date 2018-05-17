Affinare la tecnica, migliorare le capacità coordinative. Aspetti sui quali ogni calciatore ci deve lavorare sin da giovanissimo e soprattutto fondamentale diventa la figura di colui che ne segue il percorso. Per questo motivo Francesco Cozza ha deciso di scendere in campo, l’ex capitano della Reggina, straordinario talento e dotato di una sopraffina tecnica, mette la propria esperienza a disposizione dei giovani calciatori della sua scuola calcio e non solo.

Il corso di tecnica individuale

“E’ un corso all’interno del quale si lavora in maniera specifica sulla tecnica individuale e di preparazione per i vari cambi di categoria dei piccoli calciatori.

Cercherò di avvicinare il più possibile la metodologia a quella utilizzata dalle squadre professionistiche, sul piano della qualità ma anche della mentalità. E’ evidente che negli ultimi anni i talenti sono in forte diminuzione, i dribbling, l’uno contro in campo si vedono sempre meno e questo danneggia certamente lo spettacolo e limita molto capacità e fantasia.

Non solo tecnica individuale, ma anche atteggiamenti e posture, il giusto posizionamento nel modo di calciare, gli appoggi, il controllo, i movimenti con e senza palla.

Per chi è il corso e come informarsi

I nati dal 2004 al 2008 possono partecipare a questo corso che durerà due settimane presso il centro sportivo Reggio Village, è aperto a tutti e quindi non circoscritto solo agli atleti della mia scuola calcio, il percorso è intenso, si lavorerà sodo e pretenderò da tutti la massima applicazione. Cerchiamo di costruire i calciatori del futuro”.

Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo Reggio Village, dal lunedi al venerdi alle ore 14,30 alle 19,00, oppure telefonare al numero 368.3366247