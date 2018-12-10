La storica gelateria reggina si trasforma in un paese dei balocchi con panettoni e pandori artigianali a lievito madre e una novità per il 2018

Se vi parliamo di “Natale” qual è una delle prime cose che vi viene in mente? I dolci ovviamente!

Natale in Calabria è infatti sinonimo di cibo, antiche usanze e tradizioni tramandate di generazione in generazione. E chi meglio della Cremeria Sottozero è in grado di coniugare questi due fattori?

Un servizio di eccellenza, dal 1974, contraddistingue la nota gelateria reggina che, negli anni, non ha smesso neanche per un momento di ‘coccolare’ i cittadini con le sue gustosissime novità.

“Nel corso degli anni ci siamo specializzati – afferma il maestro gelatiere Enzo Pennestrì – Partendo dal nostro ingrediente principale, il gelato, siamo stati in grado di far nostra una tradizione che non lo era”.

La Cremeria Sottozero durante il periodo natalizio si trasforma in un vero e proprio ‘paese dei balocchi‘, entrando non si può non rimanere incantati di fronte a tanta bontà! E le specialità più gettonate, ovviamente, sono i panettoni e i pandori.

“Col tempo abbiamo migliorato la qualità dei nostri prodotti – continua Pennestrì – I nostri panettoni sono infatti completamente artigianali e prodotti con lievito madre”.

Alla garanzia di qualità si aggiunge poi l’ampia selezione che caratterizza, sempre, la Cremeria. Pandori e panettoni tradizionali, con o senza canditi, ripieni dei gelati che più amate ed una fantastica novità per il 2018!