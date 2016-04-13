Cresce senza tregua il mercato discografico italiano nel 2015

Ottime notizie dal mercato discografico italiano, il quale, secondi i dati per la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), raggiunge 148 milioni di euro, con un incremento del 21% rispetto al 2014; all’interno del dato complessivo i ricavi da fonti digitali, e quindi download e streaming, rappresentano il 41% contro un ancora forte 59% del supporto fisico.

Streaming in crescita, il vinile resta una nicchia

Il fatturare sale così per il secondo anno consecutivo. Lo streaming si diffonde sempre di più coprendo la frenata dei cd e il crollo dei download. Anche se, il vinile rimane pur sempre una nicchia, nella sua unicità.

Il settore fisico è stato sostenuto soprattutto grazie alla musica italiana e ad eventi mediatici ben studiati e calcolati dalle case discografiche, organizzati con tutti quegli artisti che riescono ancora a trascinare un gran numero di fans presso i punti vendita dove vengono presentati i dischi direttamente dai cantanti. Per quanto riguarda il fatturato del supporto fisico domina il compact disc con il 96%, ma il piccolo 4% del vinile significa un incremento del fatturato del 56% rispetto gli anni precedenti; è cresciuto inoltre anche il CD con un buon +17% rispetto al 2014.

Meno album acquistati e il nodo della pirateria

Il pubblico dunque acquista sicuramente meno album rispetto al passato, ma contemporaneamente accede sempre a più canzoni. Certamente la pirateria non è sconfitta: troppo semplice ancora scaricare musica in mp3 dal web. Ad incentivarne il download pirata è forse anche la decisione di alcuni cantanti di non condurre i loro album sulle piattaforme streaming disponibili in modalità gratuita.