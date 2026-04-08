Crisi carburante, Salvini: ‘Escludo un piano per il razionamento’

Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa nella sede della Stampa Estera sul tema del caro energia. Escluso il razionamento di carburante?

“Mi aspetto nelle prossime ore – ha proseguito il ministro – un calo del prezzo dei carburanti, useremo tutti gli strumenti affinché non ci siano speculazioni”.

“La priorità economica del governo, con l’aumento del prezzo dei carburanti, è di aiutare imprese e famiglie in difficoltà superando il patto di stabilità. Sono fiducioso” ha aggiunto Salvini.