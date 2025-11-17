Crisi al Comune, la fuga di notizie: ‘Falcomatà sta per dimettersi’. Poi la smentita

Fine dell’era Falcomatà. Al termine di un consiglio comunale infuocato, come da previsioni, le stanze di Palazzo San Giorgio sembravano mini bunker, con i vari gruppi consiliari a confabulare e a cercare di intuire cosa accadrà adesso, dopo la profonda spaccatura tra il sindaco Falcomatà e parte della maggioranza.

Tra le voci circolate in questi minuti (anche origliando i pensieri di alcuni consiglieri di maggioranza…) anche l’indiscrezione relativa a presunte, imminenti, dimissioni da parte del sindaco Falcomatà.

‘Lo strappo con Pd e Rinascita Comune non si può ricucire, il sindaco sta per dimettersi’, i rumors che hanno squarciato un’aria già tesa. Dopo aver contattato lo staff del sindaco Falcomatà, è arrivata una smentita secca rispetto a questa indiscrezione circolata: “Non c’è alcuna ipotesi di dimissioni”, la netta smentita.

Di sicuro, al netto dei rumors emersi rispetto alla possibilità di dimissioni, quelli che seguiranno saranno giorni di fuoco per Falcomatà e tutta la maggioranza, mai traballante come oggi.