Calabria, crolla la parete di una palazzina di quattro piani: nessun ferito – FOTO e VIDEO
Disposto lo sgombero delle persone abitavano che nell'edificio, dichiarato inagibile
02 Settembre 2025 - 15:21 | di Redazione
La parete laterale di un edificio di quattro piani adibito a civile abitazione, a Lamezia Terme, è crollata a causa presumibilmente di un cedimento strutturale.
Il crollo si è verificato nel quartiere di Sambiase, in via Galluppi. Secondo le verifiche effettuate dai vigili del fuoco, non ci sono né vittime, né feriti.
Il video
Sul posto sono presenti anche i carabinieri, la polizia locale ed il personale del 118. I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area ed effettuare le necessarie verifiche sulle cause del crollo.
È stato disposto lo sgombero delle persone abitavano nell’edificio, che è stato dichiarato inagibile.
Fonte ansa.it