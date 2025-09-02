City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Calabria, crolla la parete di una palazzina di quattro piani: nessun ferito – FOTO e VIDEO

Disposto lo sgombero delle persone abitavano che nell'edificio, dichiarato inagibile

02 Settembre 2025 - 15:21 | di Redazione

crolla facciata lamezia

La parete laterale di un edificio di quattro piani adibito a civile abitazione, a Lamezia Terme, è crollata a causa presumibilmente di un cedimento strutturale.

Il crollo si è verificato nel quartiere di Sambiase, in via Galluppi. Secondo le verifiche effettuate dai vigili del fuoco, non ci sono né vittime, né feriti.

Il video

Sul posto sono presenti anche i carabinieri, la polizia locale ed il personale del 118. I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area ed effettuare le necessarie verifiche sulle cause del crollo.

Leggi anche

È stato disposto lo sgombero delle persone abitavano nell’edificio, che è stato dichiarato inagibile.

Fonte ansa.it

Vigili del FuocoLamezia Terme Cronaca