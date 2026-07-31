1 morto e 5 dispersi nel crollo di Pistunina, Basile: ‘Proseguono le ricerche’ – VIDEO

Il sindaco di Messina fa sapere che il Comune ha attivato il supporto psicologico per i familiari, in questo momento di tragedia. "La speranza è che possano essere trovati tutti al più presto"

“A meno di 24 ore dal crollo che ha lasciato un cratere importante, continuiamo la ricerca dei dispersi. È stato ritrovato un concittadino, mentre proseguono le ricerche per i cittadini rimasti schiacciati dal crollo della palazzina”.

Sono le parole del sindaco di Messina, Basile.

La vittima è l’imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle Sara e Rosa, il marito di quest’ultima Santino Magazzù, e un domestico che era con loro, il cingalese Lhairu Warnakulasuriya. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, la messinese Alessandra Frazzica.

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E’ stato estratto dalle macerie del crollo dell’edificio di Messina il corpo trovato dai vigili del fuoco. Il corpo è stato portato all’obitorio del Policlinico per il riconoscimento ufficiale, anche se informalmente è trapelato che possa essere quello dell’imprenditore Carmelo Leone. I vigili del fuoco continuano a lavorare alla ricerca dei cinque dispersi.