Crollo edificio a Messina, il sindaco Basile dà il triste annuncio: ‘Ritrovata una vittima’

“È arrivata la drammatica notizia del ritrovamento di una vittima. Attendiamo ora il completamento delle operazioni di estrazione”.

A dare il triste annuncio, a seguito del crollo di un edificio a Messina, è il sindaco Basile, attraverso un post sui social.

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“È un momento di immenso dolore per tutta la nostra comunità. È stata una notte interminabile, trascorsa con l’angoscia e la speranza che hanno accompagnato senza sosta il lavoro dei soccorritori.

Il mio pensiero va innanzitutto alla vittima, ai suoi familiari e a tutte le persone coinvolte in questa tragedia. In queste ore Messina sta vivendo una delle pagine più dolorose della sua storia recente.

Desidero ringraziare, uno per uno, tutti coloro che dal pomeriggio di ieri stanno operando senza sosta, con straordinaria professionalità, coraggio e umanità”.