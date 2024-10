Rombo di motori per la cronoscalata Santo Stefano-Gambarie: oggi le verifiche

Al via l'attesissima tre giorni che vedrà protagonisti il territorio aspromontano. Tutto sold out a Gambarie per l'occasione

Rombo di motori per un evento molto importante per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e molto atteso. Si parte, infatti, nella giornata di oggi, 23 giugno, con le verifiche per la 44esima edizione della storica cronoscalata Santo Stefano-Gambarie. Sold out a Gambarie di persone giunte sino alla montagna reggina per l’occasione non solo dalla Calabria, ma da tutto il Sud Italia.

Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie: pronti, partenza, via

Inizia oggi l’attesissima tre giorni che vedrà protagonista il territorio aspromontano. Anche in questa stagione la gara di velocità in salita sarà organizzata in joint venture dall’Automobile club di Reggio Calabria e dalla Scuderia Aspromonte con il patrocinio della Città di Reggio Calabria. L’evento vedrà inoltre la presenza delle auto d’epoca rappresentate da Filippo Crupi. Lo spettacolo previsto sui tornanti aspromontani.

“Da 44 anni la cronoscalata – ha ricordato il consigliere Latella, in conferenza stampa – è un appuntamento ormai immancabile, nelle scorse edizioni si è arrivati quasi a 350 partecipanti, cifra record che mi auguro si possa presto nuovamente toccare e magari anche superare”.

Il sindaco Malara, inoltre, ha ricordato che l’appuntamento dal 23 al 25 giugno “sarà una grande giornata di festa per un evento che ha valore non soltanto sportivo ma anche culturale”.

Il deputato Francesco Cannizzaro ha sottolineato l’importanza dell’evento: