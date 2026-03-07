Sanità, Occhiuto: “L’America ha chiesto lo stop del programma, ma i medici cubani restano”
Medici cubani negli ospedali calabresi: Occhiuto ribadisce la permanenza dopo l’incontro con l’ambasciatore di Cuba. “Prima la salute dei calabresi"
07 Marzo 2026 - 08:49 | Comunicato Stampa
“I medici cubani che lavorano negli ospedali in Calabria restano”.
Lo ha detto ieri sera il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, a Crotone, a margine di una iniziativa sul referendum. Ieri ha incontrato l’ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia Jorge Luis Cepero Aguilar.
“Ho ricevuto l’ambasciatore su sua richiesta – ha detto -. Ho ritenuto giusto accoglierlo perché in Calabria da diversi anni operano molti medici cubani che offrono un’assistenza sanitaria di alta qualità e supportano numerosi pronto soccorso. In precedenza avevo ricevuto anche il console americano e i rappresentanti dell’ambasciata, i quali chiedevano sostanzialmente di porre fine a questo programma.
Ho spiegato loro che i bisogni di salute dei calabresi vengono prima di ogni altra considerazione. Avevamo in programma di assumere altri medici cubani fino ad arrivare a mille. Ho ribadito agli americani che i medici attualmente presenti resteranno; se poi loro sono in grado di trovarci altri professionisti per i nostri ospedali, saremo felici di accoglierli. L’importante è che gli ospedali e i pronto soccorso non rimangano sguarniti”.
“Devo però aggiungere – ha puntualizzato Occhiuto – che la situazione sta migliorando grazie agli investimenti effettuati negli ultimi anni sui corsi di laurea in medicina e sulle specializzazioni. Oggi, finalmente, i concorsi e le manifestazioni di interesse per i medici registrano più domande rispetto al passato, quando andavano deserti. Sono convinto che da qui a qualche anno riusciremo a superare la carenza di personale, grazie a scelte che si riveleranno lungimiranti, come l’apertura di nuovi corsi di laurea in medicina in Calabria”.
Fonte: Ansa Calabria