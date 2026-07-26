Calabria, evade dai domiciliari e semina il panico con un’ascia tra i passanti: un arresto
L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato bloccato e disarmato dagli agenti della Polizia
26 Luglio 2026 - 15:49 | di Redazione
Sottoposto ai domiciliari è evaso e, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato sorpreso nel centro di Crotone mentre brandiva un’ascia tra la gente, seminando il panico tra i passanti.
Per questo è stato arrestato e portato in carcere in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
L’escalation è stata accertata dagli agenti delle Volanti durante gli ordinari servizi di controllo del territorio sui soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, che hanno documentato l’assenza ingiustificata e ripetuta dell’uomo dalla propria abitazione.
L’intervento della Polizia di Stato e l’arresto
L’episodio più critico si è verificato quando l’uomo è stato segnalato con un’ascia in mano. Il tempestivo intervento della Polizia ha evitato il peggio. Gli agenti sono riusciti a disarmare e bloccare l’uomo.
Dopo la denuncia per evasione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la sospensione della misura alternativa e il contestuale ripristino della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato portato nella Casa circondariale di Crotone.
Fonte ansa.it
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