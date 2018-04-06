di Giuseppe Lo Presti – La pallacanestro è un misto di tattica, tecnica e spettacolarità, ma siamo proprio sicuri che per ricercare questi elementi sia necessario guardare in TV un match di NBA?

Nel suo piccolo anche il CSI Free può promettere di godere di un basket piacevole, contornato da tanta passione degli addetti ai lavori.

SAVE THE DATE: , la capolista Just Do It, roster imbattibile del campionato amatoriale reggino, vincitore anche del premio MVP con Messineo, approderà a Pellaro, al Palacolor, alle ore 18:00 e sfiderà il team Stingers ASD reduce da 5 vittorie consecutive, anche grazie ai nuovi Maio, Schiavone e altri giocatori già tesserati con i pungenti insetti giallo-neri nel campionato di Promozione.

Nonostante i 10 punti di distanza tra le due compagini, stabilire chi possa godere del favore del pronostico è tutt’altro che scontato perché, seppur il team nero-arancio non abbia mai arrestato il proprio passo, è pur vero che la squadra di casa abbia rivoluzionato il suo roster ed intrapreso nuove trattative per quanto riguarda lo staff tecnico.

Si prospetta una sfida che di basket amatoriale ha solo la finalità del campionato poiché entrambe le protagoniste saranno sicuramente in grado di regalarci un basket di buon livello e uno spettacolo assicurato.