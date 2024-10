CSI organizza: ‘Io, a Reggio, gioco nei cortili’

“Lo sport mette in gioco la famiglia”. Riscoprire il valore sociale ed educativo del gioco per i più piccoli

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre), il Csi Reggio Calabria, in collaborazione con Unicef Italia e la rete “Alleanze Educative”, all’interno del progetto #PLAY, organizza l’itinerario educativo e formativo dal titolo: “Io, a Reggio, gioco nei cortili!”. Il percorso, che si svolgerà dal 17 al 23 Novembre, e prevede una sezione formativa sul gioco come strumento educativo e di apprendimento e una giornata di “sport di cittadinanza”.

Lo sport mette in gioco la famiglia

Il 17 Novembre alle 18, si terrà il primo dei tre webinar coordinati da esperti e professionisti nel campo educativo, dal titolo “Lo sport mette in gioco la famiglia”. Il tema centrale della formazione sarà riscoprire il valore sociale ed educativo del gioco per i più piccoli. Sarà affrontato anche un tema importante come la necessità di sviluppare percorsi gioco-studio nei cortili e negli spazi condominiali spesso inutilizzati e deserti ma, importanti e significativi dal punto di vista pedagogico, soprattutto in questo momento storico, sia per i bambini che per gli adulti.

Gli incontri forniranno anche strumenti pratici e didattici a famiglie, animatori e volontari per poter avviare attività didattiche e giochi sotto casa. L’idea degli organizzatori è quella di sensibilizzare, in alcuni territori della Città – in particolari quelli a rischio devianza e criminalità – l’avvio di giochi e percorsi didattici nei cortili (nel pieno rispetto dell’ultimo Dpcm) con il coinvolgimento di genitori e bambini.

Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Il 20 Novembre, Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si terrà, invece, a Reggio Calabria la giornata indetta per ribadire, ancora una volta, un diritto fondamentale per tantissimi ragazzi: il diritto al gioco, un’opportunità spesso negata o poco riconosciuta. L’obiettivo della giornata è quello di accompagnare i bambini a riappropriarsi di spazi importanti per la loro crescita e di coinvolgere, in questo processo, anche i genitori.