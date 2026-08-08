Sei cuccioli sepolti vivi, l’ennesimo atto di crudeltà che non possiamo più tollerare

Di seguito la nota del vice sindaco di Caulonia Dott. Giovanni Maiolo sul ritrovamento dei cuccioli vivi e dentro una buca.

Sei cuccioli di cane, appena nati, infilati in una busta e seppelliti vivi dentro una buca.

È quanto accaduto nelle ultime ore a Caulonia, in un episodio che lascia senza parole per la sua ferocia. Solo grazie ai loro guaiti disperati, uditi da alcune persone che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco, è stato possibile individuare la buca e recuperare gli animali. I vigili del fuoco hanno avvisato il comando di Polizia Municipale di Caulonia, guidato dalla comandante Serena Scuderi, che è prontamente intervenuto sul posto per tentare di salvare i cuccioli, che attualmente si trovano presso un centro di rianimazione specializzato di Bovalino e si attende di sapere se, e quanti, riusciranno a sopravvivere.

Non è la prima volta che il nostro territorio è teatro di episodi simili, e questo rende la vicenda ancora più intollerabile. Chi ha compiuto questo gesto ha scelto la via più crudele e vigliacca, quando esisteva un’alternativa semplice e civile. Chi non è in grado o non vuole occuparsi di cuccioli può sempre rivolgersi al canile, senza bisogno di ricorrere alla violenza e alla morte.

Come Vicesindaco esprimo il mio massimo sdegno per quanto accaduto. Non si tratta di un fatto isolato, ma dell’ennesimo segnale di un’indifferenza verso la vita animale che come comunità non possiamo più accettare. Ringrazio chi ha dato l’allarme, i vigili del fuoco e la Polizia Municipale per la prontezza dell’intervento, che ha permesso di dare a questi cuccioli una possibilità di sopravvivenza che altrimenti non avrebbero avuto. Ci auguriamo con tutto il cuore che riescano a farcela.

Confidiamo che chi ha commesso questo atto venga individuato e risponda delle proprie responsabilità. Caulonia non può e non deve essere un paese dove certi comportamenti restano impuniti.